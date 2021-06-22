Суд прекратил дело о взыскании с Киркорова долга латвийскому банку

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Мосгорсуд прекратил дело о взыскании с Филиппа Киркорова в пользу латвийского банка ABLV 779 тысяч евро, утвердив мировое соглашение между сторонами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

"22 июня 2021 года в Московском городском суде сторонами по гражданскому иску ABLV Bank, AS к Киркорову Филиппу Бедросовичу, ООО "Филипп Киркоров продакшн" было представлено мировое соглашение. Суд апелляционной инстанции отменил решение Таганского районного суда Москвы от 5 декабря 2019 года, утвердил мировое соглашение, прекратил производство по гражданскому делу", – рассказали в суде.

Заседание суда проходило в закрытом режиме.

В декабре 2019 года столичный суд взыскал с Филиппа Киркорова 779 тысяч евро в пользу латвийского банка ABLV по ипотечному кредиту, включая штраф, неустойку и проценты. Кроме того, суд постановил взыскать долг через заложенное по договору имущество – квартиру певца, стоимость которой составляет более 193 миллионов рублей.

