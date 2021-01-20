Киркоров планирует обжаловать запрет на въезд в Литву

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Российский исполнитель Филипп Киркоров обжалует в судах Европы запрет на въезд в Литву. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявил юрист Александр Добровинский, представляющий интересы музыканта, речь идет о недопустимом смешении культуры и политики.

"Филипп доверил мне вести его дела в судах Европы, где мы будем бороться и отстаивать его гражданскую позицию. На мой взгляд, культура, искусство, спорт и любовь должны быть вне политики", – уточнил специалист.

Ранее стало известно, что департамент миграции при МВД Литвы внес Филиппа Киркорова в список нежелательных в стране лиц. Запрет длится пять лет. Мотивом данного решения назвали неприемлемость позиции певца в отношении присоединения Крыма к РФ.

