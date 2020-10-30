Россияне назвали лучшими эстрадными певцами Гагарину и Киркорова

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Россияне назвали лучших эстрадных певцов 2020 года. Соответствующее исследование провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Среди певиц в народном рейтинге на первом месте оказалась Полина Гагарина. За нее свои голоса отдали 12%. Также в топ-3 попали Алла Пугачева и Валерия. Они набрали по 7% голосов.

Среди мужчин на российской эстраде на первом месте оказался Филипп Киркоров, набравший 9% голосов. Также в тройку певцов вошли Николай Басков и Сергей Лазарев. За них проголосовали 8% и 6% россиян соответственно.

Лидеров народных рейтингов называли одинаково вне зависимости от того, слушает респондент эстрадную музыку или нет.

Ранее стало известно, что участие в международном музыкальном конкурсе "Евровидение-2021" подтвердила 41 страна. Исполнительный продюсер конкурса Ситсе Баккер заявил, что такие показатели демонстрируют уверенность стран в организации конкурса на том же уровне, что и в прошлые года.

Свое участие в конкурсе подтвердили Россия, Австралия, Австрия, Норвегия, Украина, Великобритания, Испания, Италия, Греция, Франция, Германия, Армения, Азербайджан и другие страны. Сейчас организаторы рассматривают варианты проведения конкурса в 2021 году.

"Евровидение" отменили в 2020 году в связи с угрозой распространения коронавируса. Мероприятие перенесли на следующий год, оно состоится с 18 по 22 мая в Роттердаме. Исполнители должны будут выступить с новыми композициями.

