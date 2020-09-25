Определилась российская участница "Детского Евровидения"

Фото: youtube.com/The Voice Kids Russia/Голос Дети

11-летняя София Феськова из Санкт-Петербурга с песней "Мой новый день" победила в российском национальном отборе конкурса "Детское Евровидение".

Решение было принято по итогам голосования жюри и интернет-зрителей. Всего за право представить Россию на конкурсе соревновались 11 участников.

"Конечно же, буду готовиться к финалу очень усердно, – рассказала Феськова ТАСС. – Сейчас, думаю, будет намного больше занятий. Но я к этому готова".

Отбор стал уже вторым для Софии. Ранее она пробовала силы в 2019 году. София поет с пяти лет. Конкурсную песню она готовила вместе с Анной Петряшевой.

"Детское Евровидение" состоится 29 ноября, впервые он пройдет в формате телемоста из-за пандемии коронавируса. Ведущие разместятся в студии в Варшаве.

Ранее группу Little Big, которую выдвинули от России на "Евровидение-2020", заподозрили в плагиате песен американской хип-хоп-группы The Black Eyed Peas.