Определилась российская участница "Детского Евровидения"

Фото: youtube.com/The Voice Kids Russia/Голос Дети
11-летняя София Феськова из Санкт-Петербурга с песней "Мой новый день" победила в российском национальном отборе конкурса "Детское Евровидение".
Решение было принято по итогам голосования жюри и интернет-зрителей. Всего за право представить Россию на конкурсе соревновались 11 участников.
"Конечно же, буду готовиться к финалу очень усердно, – рассказала Феськова ТАСС. – Сейчас, думаю, будет намного больше занятий. Но я к этому готова".
Отбор стал уже вторым для Софии. Ранее она пробовала силы в 2019 году. София поет с пяти лет. Конкурсную песню она готовила вместе с Анной Петряшевой.
"Детское Евровидение" состоится 29 ноября, впервые он пройдет в формате телемоста из-за пандемии коронавируса. Ведущие разместятся в студии в Варшаве.
Ранее группу Little Big, которую выдвинули от России на "Евровидение-2020", заподозрили в плагиате песен американской хип-хоп-группы The Black Eyed Peas.
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