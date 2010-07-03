Победа дочки Алсу в детском "Голосе" обошлась в 7 млн рублей

Фото: vk.com/voicekids

Победа дочери певицы Алсу на шоу "Голос" обошлась почти в 7 млн рублей. Такую сумму потратили поклонники, проголосовавшие за Микеллу Абрамову, на СМС и звонки.

Итоги телефонного и смс-голосования финала шестого сезона ранее опубликовал Первый канал. За победительницу проголосовали 109,02 тысячи человек через СМС-сообщения и 36,42 тысячи человек через телефонные звонки.

Поклонники дочери Алсу потратили свыше 6,87 миллиона рублей. Всего зрители, которые принимали участие в голосовании, потратили 16,39 миллиона рублей.

Как отмечает "Комсомольская правда", сумма была рассчитана исходя из правил голосования: "Стоимость SMS – 50 рублей с НДС, максимальная стоимость звонка – 38,94 рублей с НДС".

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Десятилетняя Абрамова заняла первое место в конкурсе-шоу "Голос. Дети" по итогам SMS-голосования телезрителей. Дочь Алсу, наставником которой была Светлана Лобода, поддержали 56,5 процента участников голосования.

За титул победителя также боролись подопечный Валерия Меладзе Ержан Максим и ученик Пелагеи Валерий Кузаков. Результаты вызвали волну негодования со стороны зрителей, которые потребовали аннулировать итоги шоу.