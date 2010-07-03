Пригожин призвал прекратить травлю победительницы конкурса "Голос. Дети"

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин призвал прекратить травлю дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой, которая одержала победу в финале шоу "Голос. Дети". На своей странице в Instagram он объяснил итоги зрительского голосования активным участием поклонников Алсу.
По мнению Пригожина, "за Микеллу голосовали поклонники Алсу, которых у нее очень много, так же призывали к голосованию ее друзья и коллеги, даже те, кто не следили за ходом проекта "Голос". Как подчеркнул известный продюсер, эта поддержка и стала "единственным мощным преимуществом Микеллы перед остальными участниками". "В этом нет ни ее вины, ни родителей, ни, тем более, канала", − считает Пригожин.
В связи с этим он заявил, что пора прекратить нападки на Абрамову. "Что касается Микеллы, она выиграла этот конкурс, я уверен, сама этого не ожидая", − написал продюсер. В то же время Пригожин признался, что ему очень понравились выступления Ержана Максима, который, по его словам, "был достоин первого места", а также "темпераментной и голосистой" Нино Чеснер и "уже готовой артистки" Ренаты Таировой.
Ранее сообщалось,что десятилетняя дочь Алсу Микелла Абрамова заняла первое место в конкурсе-шоу "Голос. Дети" по итогам SMS-голосования телезрителей. Микеллу Абрамову, наставником которой была Светлана Лобода, поддержали 56,5% участников голосования. За титул победителя также боролись подопечный Валерия Меладзе Ержан Максим и ученик Пелагеи Валерий Кузаков.
После финала Первый канал объявил, что проведет проверку итогов голосования. Как пояснили в пресс-службе телеканала, оператором были отмечены "некоторые аномальности".
Валерий Меладзе потребовал пересмотра итогов конкурса, а ведущий шоу Дмитрий Нагиев допустил, что результаты финального голосования могут аннулировать.
Зрители требуют пересмотреть итоги шоу "Голос. Дети"
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