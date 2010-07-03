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27 апреля, 19:27

Нагиев не исключил аннулирование итогов шоу "Голос. Дети"

общество культура

27 апреля, 19:27

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Фото: ТАСС/Вадим Тараканов

Ведущий шоу "Голос. Дети" Дмитрий Нагиев допускает аннулирование результатов финального голосования передачи, передает РБК.

Результаты конкурса, по мнению артиста, нужно проверить на предмет махинаций со стороны заинтересованных лиц.

Победа в шоу по итогам голосования телезрителей досталась десятилетней дочери певицы Алсу Микелле Абрамовой из команды Светланы Лободы. Это вызвало возмущение среди пользователей соцсетей и ряда звезд, считавших, что выиграть должен был Ержан Максим.

Первый канал объявил, что проведет проверку результатов из-за некоторых "аномальностей", отмеченных оператором голосования. К пересмотру итогов конкурса призвал и один из наставников, певец Валерий Меладзе.

Победа дочери Алсу в шоу "Голос. Дети" вызвала волну возмущения

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общество культура

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