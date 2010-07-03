Музыкальный критик оценил финал шоу "Голос.Дети"

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Скандал разгорелся вокруг финала шоу "Голос.Дети". Зрители требуют пересмотреть итоги конкурса.

Победа досталась дочери певицы Алсу. В финале и суперфинале Микелла Абрамова исполнила две композиции. Первый номер получил более 60 процентов голосов телезрителей, а второй – пятьдесят шесть с половиной. Победителя выбирали с помощью SMS-голосования. Пользователей возмутило, что в социальных сетях некоторые звезды шоу-бизнеса призывали отдать голос за дочь Алсу. Хотя само выступление Микеллы не всем показалось идеальным.

Ролик с выступлением на YouTube набрал дизлайков почти в десять раз больше, чем лайков, а под видео масса гневных комментариев.

Телеведущий Максим Галкин высказался о результатах конкурса. Шоумен назвал своих фаворитов на первое место – среди них дочери Алсу не было.

"Я потрясен тем, как пел Максим Ержан. Природный, невероятный голос, я просто поражен. Я могу сказать, что это очень нервно, и я постараюсь сделать все, чтобы мои дети никогда ни в каких конкурсах не участвовали, потому что это невыносимо больно, особенно когда несправедливо", – поделился мнением Галкин на своей странице в Instagram.



Скандал разгорелся вокруг финала шоу "Голос. Дети"

Музыкальные критики отреагировали на результаты детского конкурса мягче. Эксперты считают, что скандалить нет причин: в шоу, где есть момент состязания, всегда найдутся недовольные.

"Даже если кому-то Микелла не понравилась, это не значит, что там решили все деньги или связи. Я так не думаю. Когда побеждает одна футбольная команда или не побеждает твой любимый артист, не побеждает любимый актер на "Оскаре" – мы же не говорим, что все это проплачено. Просто есть свои фан-сообщества. Кристиан Костов, который представлял Болгарию на "Евровидении" и занял второе место, тоже не победил на проекте "Голос.Дети", – поделился мнением с телеканалом Москва 24 музыкальный критик Евгений Бабичев.

Первый канал уже снял с эфира документальный фильм про шоу "Голос. Дети". Он был анонсирован в ТВ-программе на утро. Фильм традиционно выходит на следующий день после финала. Вещатель пока не комментирует изменение в сетке телевещания и не объясняет, с чем связано такое решение.