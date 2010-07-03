После победы дочери Алсу в шоу "Голос. Дети" началась проверка

Первый канал проведет проверку результатов голосования в финале шоу "Голос.Дети" после победы 10-летней Микеллы Абрамовой, дочери певицы Алсу и банкира Яна Абрамова.
"Есть признаки аномального голосования, инициирована проверка, чтобы выяснить, не модерировалось ли голосование в пользу одного из участников", – цитирует РБК представителя телекомпании. Абрамову поддержали 56,5 процента телезрителей.
Трансляция финального выпуска состоялась вечером в пятницу, 26 апреля. Дочь Алсу была подопечной Светланы Лободы. Она исполнила совместную композицию рэпера Eminem и Рианны Love The Way You Lie. За победу также боролись подопечный Валерия Меладзе Ержан Максим и ученик Пелагеи Валерий Кузаков.
В качестве награды Абрамова получила статуэтку, сертификат на запись первого сингла и карту с суммой 1 миллион рублей.
Видео: The Voice Kids Russia / youtube
Шоу "Голос" – российская версия международного проекта The Voice. Отличительная черта вокального соревнования – слепые прослушивания – первый этап шоу. Наставники повернуты к сцене спиной и выбирают участников своих команд только на слух.
Аналог The Voice выходят на ТВ по всему миру. Победители и участники популярной передачи в дальнейшем становятся конкурсантами популярных площадок. Так, например, победительница первого российского "Голоса" Дина Гарипова представляла Россию на "Евровидении-2013", в финале певица заняла пятое место.
Победа в конкурсе дочери Алсу вызвала волну возмущения
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