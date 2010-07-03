Суд ликвидировал благотворительный фонд Алсу

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Пресненский районный суд столицы ликвидировал благотворительный фонд "Ты – это свет", учредителями которого являются певица Алсу Абрамова и ее отец – бизнесмен Ралиф Сафин, сообщает Агентство "Москва".

Решение принято по требованию министерства юстиции РФ и мотивировано тем, что благотворительный фонд с 2015 года не представлял отчеты о своей деятельности и расходовании получаемых денежных средств.

Кроме того, с 2010 года фонд не публиковал в СМИ сообщения о продолжении своей деятельности.

Благотворительный фонд "Ты – это свет" был создан в июне 2008 года. Согласно данным СПАРК, бухгалтерская отчетность фонда не раскрывалась с 2015 года.