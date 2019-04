Дочь певицы Алсу выиграла детский "Голос"

Фото: ТАСС/Вадим Тараканов

Дочь Алсу Микелла Абрамова победила в шоу "Голос. Дети". Наставником юной певицы была Светлана Лобода.

10-летняя Абрамова набрала 56,5 процента голосов телезрителей, передает "Вечерняя Москва".

В финале певица исполнила совместную композицию рэпера Eminem и Рианны Love The Way You Lie.



За титул также боролись подопечный Валерия Меладзе Ержан Максим и ученик Пелагеи Валерий Кузаков.

Абрамова получила в качестве награды статуэтку, сертификат на запись первого сингла и миллион рублей.



Алсу ранее получила звание "Заслуженный артист России". Нагрудный знак ей вручил министр культуры Владимир Мединский.