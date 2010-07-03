Меладзе потребовал пересмотра итогов шоу "Голос. Дети"

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Певец Валерий Меладзе, ставший одним из наставников музыкального шоу "Голос. Дети", считает, что результаты конкурса нужно пересмотреть. Об этом он написал в Instagram.

"Неблагодарное дело – пересматривать результаты, но все-таки я надеюсь, что Первый канал это сделает и либо развеются сомнения, либо будут пересмотрены результаты голосований", – отметил исполнитель.

Победительницей проекта по итогам зрительского голосования стала десятилетняя дочь певицы Алсу Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы. Ее поддержали 56,5% телезрителей. Конкурентами девочки были Валерий Кузаков, Ержан Максим.

Позже представители Первого канала заявили, что проверят результаты подсчета голосов. Это объяснялось "аномальностями", замеченными оператором голосования.

Итоги шоу вызвали волну обсуждения в соцсетях. Пользователи решили, что Абрамова выиграла незаслуженно.

Продюсер Иосиф Пригожин счел выбор победителя ошибочным. Кроме того, он согласился с Максимом Галкином, заявившим, что выиграть должен был Ержан Максим.

"Дети ни в чем не виноваты, конечно, но мне кажется, в этот раз это было ошибочное решение", – цитирует Пригожина РИА Новости.

Тем временем, Алсу и ее дочь ограничили доступ к своим аккаунтам в Instagram и закрыли комментарии к последним публикациям.

