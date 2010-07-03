Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

09:38

Пугачева встретилась с финалистами шоу "Голос.Дети"

культура

09:38

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный

Алла Пугачева пригласила участников шоу "Голос.Дети" в ресторан, сообщает сайт "Комсомольской правды". На встречу с певицей пришли четверо детей – каждому из них она вручила "Золотую звезду Аллы".

Премия была учреждена Пугачевой в 2005 году, и представляет собой золотой кулон, напоминающий букву "А", выполненную в форме звезды. Вручается молодым исполнителям и признанным музыкантам.

Накануне результаты шоу прокомментировал Максим Галкин. Он выразил поддержку проигравшему в финале участнику Ержану Максиму и добавил: "Я постараюсь сделать все, чтобы мои дети никогда ни в каких конкурсах не участвовали. Потому что это невыносимо больно, особенно – когда несправедливо".

Ранее сообщалось, что Константин Эрнст пообещал провести расследование, чтобы выяснить, почему финал проекта "Голос.Дети" закончился с такими результатами голосования. Гендиректор Первого канала заявил, что впервые в истории передачи возникли претензии у руководства компании, и зрителей к системе подсчета голосов. Многие были возмущены тем, что победа с неестественным отрывом баллов досталась дочери певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. При этом фаворитами среди зрителей были другие участники.

Протокол голосования появился на сайте Первого канала. Из него следует, что через систему телефонных звонков победившая Микелла Абрамова (номер 07 — 36 428 звонков) набрала почти 92 процента голосов в тройке суперфиналистов.

В качестве награды Абрамова получила статуэтку, сертификат на запись первого сингла и карту с суммой 1 миллион рублей.

Видео: The Voice Kids Russia / youtube

Шоу "Голос" – российская версия международного проекта The Voice. Отличительная черта вокального соревнования – слепые прослушивания – первый этап шоу. Наставники повернуты к сцене спиной и выбирают участников своих команд только на слух.

Аналог The Voice выходят на ТВ по всему миру. Победители и участники популярной передачи в дальнейшем становятся конкурсантами популярных площадок. Так, например, победительница первого российского "Голоса" Дина Гарипова представляла Россию на "Евровидении-2013", в финале певица заняла пятое место.

Победа в конкурсе дочери Алсу вызвала волну возмущения

Читайте также

культура

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика