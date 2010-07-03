Пугачева встретилась с финалистами шоу "Голос.Дети"

Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный

Алла Пугачева пригласила участников шоу "Голос.Дети" в ресторан, сообщает сайт "Комсомольской правды". На встречу с певицей пришли четверо детей – каждому из них она вручила "Золотую звезду Аллы".

Премия была учреждена Пугачевой в 2005 году, и представляет собой золотой кулон, напоминающий букву "А", выполненную в форме звезды. Вручается молодым исполнителям и признанным музыкантам.

Накануне результаты шоу прокомментировал Максим Галкин. Он выразил поддержку проигравшему в финале участнику Ержану Максиму и добавил: "Я постараюсь сделать все, чтобы мои дети никогда ни в каких конкурсах не участвовали. Потому что это невыносимо больно, особенно – когда несправедливо".

Ранее сообщалось, что Константин Эрнст пообещал провести расследование, чтобы выяснить, почему финал проекта "Голос.Дети" закончился с такими результатами голосования. Гендиректор Первого канала заявил, что впервые в истории передачи возникли претензии у руководства компании, и зрителей к системе подсчета голосов. Многие были возмущены тем, что победа с неестественным отрывом баллов досталась дочери певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. При этом фаворитами среди зрителей были другие участники.

Протокол голосования появился на сайте Первого канала. Из него следует, что через систему телефонных звонков победившая Микелла Абрамова (номер 07 — 36 428 звонков) набрала почти 92 процента голосов в тройке суперфиналистов.

В качестве награды Абрамова получила статуэтку, сертификат на запись первого сингла и карту с суммой 1 миллион рублей.

Видео: The Voice Kids Russia / youtube

Шоу "Голос" – российская версия международного проекта The Voice. Отличительная черта вокального соревнования – слепые прослушивания – первый этап шоу. Наставники повернуты к сцене спиной и выбирают участников своих команд только на слух.

Аналог The Voice выходят на ТВ по всему миру. Победители и участники популярной передачи в дальнейшем становятся конкурсантами популярных площадок. Так, например, победительница первого российского "Голоса" Дина Гарипова представляла Россию на "Евровидении-2013", в финале певица заняла пятое место.