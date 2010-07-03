Опубликован протокол голосования шоу "Голос. Дети"

Фото: vk.com/voicekids

Протокол голосования в финале шоу "Голос. Дети", вызвавшем споры в Сети, появился на сайте Первого канала.

По словам генерального директора телеканала Константина Эрнста, после публикации протокола будут и другие шаги.

"Именно эти результаты мы получили 26 апреля в тот момент, когда были закрыты линии для голосования в финале шоу "Голос. Дети"", – цитирует его ТАСС.

Фото: 1tv.ru

Он добавил, что на протяжении шести лет число поданных голосов было единственным принципом, заложенном в формате для определения победителя. По этой причине канал не способен влиять на результаты.

По словам Эрнста, Первый канал сообщит об итогах начатой проверки. "Мы не можем позволить, чтобы на честность "Голоса" была брошена тень. Тем более речь идет о конкурсе с участием детей", – сказал он.

Если проверка покажет, что систему голосования нужно менять, Первый канал вместе с компанией Talpa обсудит, "как избежать подобных ситуаций в будущем".

Кроме того, Эрнст признал, что такого разрыва между участниками финала передачи прежде никогда не было.

Шоу выиграла 10-летняя дочь певицы Алсу Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы. За нее проголосовали 56,5% телезрителей. Среди других финалистов были подопечный Валерия Меладзе Ержан Максим и Валерий Кузаков, которого обучала Пелагея.

Пользователи соцсетей сочли, что Абрамова победила с неидеальным выступлением. Так же решил и Максим Галкин, которого возмутили итоги шоу. За пересмотр результатов высказались Валерий Меладзе и Иосиф Пригожин. А ведущий конкурса Дмитрий Нагиев не исключил аннулирование итогов программы.

Между тем, Алсу и ее дочь временно ограничили доступ к своим аккаунтам в соцсетях.

