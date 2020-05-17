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Культура

00:28

"Евровидение-2021" состоится в Роттердаме

культура

Фото: EPA/TASS/PIETER STAM DE JONGE

Музыкальный международный песенный конкурс Евровидение-2021 состоится в Роттердаме. Об этом информируют организаторы мероприятия.

"Европейский вещательный союз и организаторы конкурса в Нидерландах рады сообщить, что приняли решение о проведении Евровидения в 2021 году в Роттердаме", – сообщается на сайте Европейского вещательного союза.

Участники "Евровидения" для участия в конкурсе в 2021 году должны будут поменять песню. При этом организаторы мероприятия отмечали, что страны могут изменить и представителя на конкурсе.

Ранее стало известно, что Роттердам заявил о готовности принять "Евровидение" в 2021 году. Уточнялось, что конкурс пройдет с 12 по 16 мая 2021 года в концертном зале Ahoy.

Сейчас концертный зал в Нидерландах переоборудован для приема больных с коронавирусом. Врачи будут лечить там тех, кому не понадобилась госпитализация.

Концертный зал Ahoy в Нидерландах начнет принимать больных коронавирусом

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