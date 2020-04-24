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Культура

04:20

Роттердам заявил о готовности принять "Евровидение" в 2021 году

культура

Фото: TASS/EPA/Pieter Stam De Jonge

Городской совет Роттердама заявил о готовности принять международный песенный конкурс "Евровидение" в 2021 году.

"Евровидение" должно было пройти в Роттердаме в этому году, однако мероприятие было отменено из-за вспышки коронавируса.

Мероприятие пройдет с 12 по 16 мая 2021 года в концертном зале Ahoy, передает портал NU.nl.

При этом отмечается, что окончательно ясность будет внесена в мае, так как организаторы должны решить финансовые вопросы.

В этом году планировалось, что Россию на конкурсе представит группа Little Big с песней Uno, сообщает Газета.ру.

Ранее стало известно, что в Ahoy развернули временную больницу и начали принимать пациентов с коронавирусом.

Врачи будут лечить тех, кому госпитализация не нужна. Сейчас в стране насчитывается 28 тысяч зараженных, 3 100 заболевших умерли.

Концертный зал Ahoy в Нидерландах начнет принимать больных коронавирусом

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