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Культура

10:02

Танцор из клипа Little Big поедет на "Евровидение"

культура

Фото: youtube.com/Россия 123

Петербургская группа Little Big заявила, что "пухляш" из клипа на песню Uno поедет вместе с ними на "Евровидение", сообщает ИА "НСН".

"ДА, он отправится вместе с нами в Роттердам!" – сообщили артисты.

Видео группы на песню Uno, записанное специально для "Евровидения", набрало более четырех миллионов просмотров. Оно стало самым популярным среди конкурсантов. Всего в этом году будет участвовать 41 страна.

65-е по счету "Евровидение" должно состояться с 12 по 16 мая в Роттердаме. Согласно жеребьевке, Little Big выступит в первой части первого полуфинала 12 мая.

Логотипом смотра выбран круг из флагов государств-участников, расположенных в порядке первого участия в мероприятии. Девиз мероприятия в 2020 году – "Откройся" (Open Up).

Певец Филипп Киркоров считает, что у Little Big свежая и модная музыка, которая способна "расшевелить европейскую тусовку". Депутат Госдумы Виталий Милонов полагает, что группа гармонично впишется в формат "Евровидения". Сергей Лазарев назвал правильным решение отправить Little Big на конкурс.

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