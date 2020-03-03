Милонов прокомментировал решение отправить на "Евровидение" Little Big

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Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что Little Big гармонично впишется в формат "Евровидения", сообщает ИА "НСН".

"Хорошо, что не Бузова, конечно, потому что были такие опасения. Мне кажется, что Little Big вполне вписывается в формат "Евровидения", – отметил парламентарий, добавив, что музыка этой группы "слишком чистая, слишком хорошая" для нынешнего "Евровидения".

"Не проработаны, правда, некоторые слова – "тра-та-тушки, тра-та-та" там разные. Но в целом неплохо, Little Big для "Евровидения" подойдет. Они из Петербурга, это тоже положительный фактор", – подчеркнул Милонов.

Группа Little Big представит Россию на "Евровидении-2020". Музыкальный конкурс пройдет в мае в Роттердаме. Little Big еще предстоит побороться за право выхода в финал.

Группа Little Big основана в 2013 году, играет в стилях панк, поп и рейв. Хит группы Skibidi за неделю набрал 23 миллиона просмотров на YouTube, к настоящему моменту видео посмотрело уже более 350 миллионов пользователей.

Российский участник "Евровидения-2019" Сергей Лазарев считает, что стратегически правильно отправить на конкурс группу Little Big. "Думаю, они отлично зажгут, так как все творчество Little Big сделано драйвово и с юмором", – уверен певец.