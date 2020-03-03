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Общество

3 марта, 14:44

Сила эпатажа. Чем удивляли участники "Евровидения" разных лет

общество

На "Евровидении-2020" в Роттердаме Россию представит эпатажная группа Little Big из Санкт-Петербурга. Один из самых известных хитов команды – Skibidi – за неделю набрал 23 миллиона просмотров на YouTube. Участники коллектива обещают, что удивят поклонников новым хитом: конкурсная песня будет веселой, с бразильским оттенком. И пока до самого "Евровидения" еще больше двух месяцев, вспомним самые необычные выступления участников конкурса прошлых лет.

Стюардессы, но не Жанны

Видео: YouTube/Kermasalaatti

В 2002 году Словению на "Евровидении" в Таллине представило вокальное трио Sestre. Дафни, Марлена и Императрица – трансвеститы. На сцене конкурса вокалистки появились в красных костюмах стюардесс и исполнили песню Samo Ljubezen ("Только любовь"). Однако даже такой креатив не смог принести трио победу – Sestre заняло лишь 13-е место. Вместе с тем композиция завоевала зрительскую любовь.

И грянул рок

Видео: YouTube/Eurovision Song Contest

Финская рок-группа Lordi в 2006 году наделала немало шума. Своей эпатажностью персонажи в костюме монстров дали понять, что первые места могут занимать не только исполнители лирических баллад, но и творцы в прямом смысле убойных хитов. Кажется, что их победная песня Hard Rock Hallelujah после конкурса доносилась из каждого утюга.

Чудо в перьях

Видео: YouTube/MusicOfTheWorld2008

Индюка по кличке Дастин представлять Ирландию на главном песенном конкурсе отправили в 2008 году. Игрушечная птица, к слову, заслужила. Дастин – герой детской национальной телепередачи, который до этого выпустил три музыкальных альбома и синглы в придачу. Однако головокружительной славы на "Евровидении" так и не получил: с песней под названием Ireland Douze Points до финала птица так и не долетела.

Со звездой на голове

Видео: YouTube/Eurovision Song Contest

Представлять Украину на "Евровидении" в 2007 году в Хельсинки отправился Андрей Данилко, известный под сценическим псевдонимом Верка Сердючка. Необычный костюм со звездой на голове и зажигательная песня Dancing Lasha Tumbai завоевывают мировое признание и помогают занять певцу второе место. Правда, музыка играла недолго: российские зрители услышали в припеве слова "Раша, гудбай", из-за чего Данилко попал в опалу у фанатов из России.

Сила альтер эго

Видео: YouTube/Eurovision Song Contest

Австрийский поп-певец Томас Нойвирт под звучным псевдонимом Кончита Вурст в 2014 году переплюнул всех. Исполнитель занял первое место на "Евровидении" в Копенгагене. Свой образ женщины с бородой музыкант создал еще в 2011 году, уточнив, что при помощи него он дает повод людям задуматься о толерантности.

Однако недавно Нойвирт признался, что ему надоело платье и он хочет быть похожим на обычного Тома. С естественным образом, по словам исполнителя, его узнают реже.

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Соболева Илона

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