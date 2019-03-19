Кончита Вурст стала мужчиной

Австриец Томас Нойвирт, выигравший "Евровидение–2014" в образе бородатой женщины Кончиты Вурст, выпустил новый клип, удивив поклонников новым имиджем. В музыкальном видео на песню Hit Me Нойвирт преобразился в пожилого мужчину без косметики на лице.

Клип появился на YouTube-канале Кончиты Вурст. Вместо исполнительницы с ярким вечерним макияжем, декольте и длинными волосами в кадре поет седобородый мужчина в серой толстовке.

В одним из интервью Нойвирт признался, что ему надоело платье и он хочет "быть похожим на обычного Тома". По словам певца, с естественным образом его реже узнают на улице.