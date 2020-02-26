Матвиенко оценила слова Верки Сердючки о "мести" жюри "Евровидения" Украине

Фото: ТАСС/DPA/Jörg Carstensen
Музыкальный продюсер Игорь Матвиенко в разговоре с Москвой 24 оценил заявление Андрея Данилко о "Евровидении-2018". Артист допустил, что профессиональное жюри засудило украинского певца Melovin из-за скандала Украины с Россией.
По словам Матвиенко, какое бы то ни было влияние российской стороны "очень маловероятно". Вместе с тем продюсер добавил, что не может даже припомнить номер, с которым выступал конкурсант от Украины того года.
Что касается зрительского голосования на "Евровидении", то здесь, по словам Матвиенко, действительно может встречаться предвзятость. Продюсер пояснил: "Система оценок исторически сложилась так, что соседи голосуют друг за друга. У них культура одна, единый культурный код, и они понимают друг друга".
В свою очередь, музыкальный журналист Артур Гаспарян рассказал Москве 24, что не является "сторонником теории заговоров, конспирологических гаданий".
"Есть зрительское голосование и голосование жюри по странам. Можно с ними ознакомиться, это все в открытом доступе, и посмотреть, как голосовали. Если после анализа Андрей Данилко обнаружил некую тенденцию, то я ее не находил. Так сложилось голосование. Жюри восприняло по-своему, зрители оценили так, как они оценили", – отмечает Гаспарян.
По словам музыкального журналиста, система голосования на европейском конкурсе песни постоянно вызывает споры. Именно поэтому ее периодически меняют и модернизируют. Вместе с тем Гаспарян считает, что страны-соседи "имеют склонность и обыкновение голосовать друг за друга, и это вполне естественно".
"Есть тенденция, когда Греция голосует за Кипр, Кипр – за Грецию, Скандинавские страны – друг за друга, потом постсоветские страны начали играть в эти игры. Потом на "Евровидении" решили вводить квоту для профессионального жюри, чтоб уравновесить оценку зрителей и мнение профессионалов. И эта система тоже начала вызывать критику", – вспоминает он.
Ранее Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, напомнил, что на "Евровидении" 2018 года певец от Украины Melovin получил высокую оценку от зрителей. При этом, по мнению артиста, профессиональное жюри засудило украинского конкурсанта.
Так произошло якобы из-за скандала Украины с Россией на почве предыдущего конкурса, который Первый канал даже отказался транслировать. По мнению Данилко, из-за этого организаторы мероприятия потеряли большие деньги.
Напомним, в 2017 году Россия не участвовала в "Евровидении", которое прошло в Киеве. Тогда Служба безопасности Украины (СБУ) запретила въезд на территорию страны российской конкурсантке Юлии Самойловой. В 2018 году она все же выступила на "Евровидении" с песней I Won't Break, но не прошла в финал.
В том же году Украину на конкурсе представлял Melovin, который получил 11 баллов от жюри и 119 баллов от зрителей. В результате певец занял в финале конкурса 17-е место.
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