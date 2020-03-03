Фото: портал мэра и правительства Москвы

Филипп Киркоров прокомментировал участие Little Big на "Евровидении", передает телеканал Москва 24.

Певец, который не один раз готовил российских участников для "Евровидения", назвал выбор неожиданным, но перспективным. Киркоров отметил, что музыка у группы свежая и модная, которая способна "расшевелить европейскую тусовку".

"Я в очередной раз восторгаюсь креативом Константина Львовича Эрнста, который сделал неожиданное решение и, на мой взгляд, очень правильный выбор", – заявил Киркоров, добавив, что является поклонником группы.

Иосиф Пригожин, в свою очередь, также отметил, что с точки зрения креативности и таланта коллектив сформирован хорошо. Он отметил, что испытывает симпатию к группе, добавив, что считает данный выбор правильным.

Ранее об участии Little Big в "Евровидении" высказался лидер группы "Ва-БанкЪ" Александр Скляр. Он заявил, что полностью поддерживает данную кандидатуру, отметив, что Little Big будет в любом случае выглядеть достойно, даже если они не смогут одержать победу в конкурсе. Скляр подчеркнул, что группа выглядит талантливо, современно и интересно.

2 марта было объявлено, что группа Little Big представит Россию на "Евровидении-2020". Музыкальный конкурс пройдет в мае в Роттердаме. Little Big еще предстоит побороться за право выхода в финал.

Группа Little Big основана в 2013 году, играет в стилях панк, поп и рейв. Хит группы Skibidi за неделю набрал 23 миллиона просмотров на YouTube, к настоящему моменту видео посмотрело уже более 350 миллионов пользователей.

