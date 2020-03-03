Скляр пообещал посмотреть "Евровидение-2020" из-за Little Big

Фото: youtube.com/Little Big

Лидер группы "Ва-БанкЪ" Александр Скляр пообещал посмотреть "Евровидение-2020" из-за участия в нем группы Little Big, передает ИА "НСН".

"Это отличный выбор! Мне один из клипов этой группы и сам их лидер очень симпатичны. По-моему, это чрезвычайно прикольный, очень талантливый парень. Это замечательный первый выбор за все время существования "Евровидения", на которые я обращал внимание", – заявил музыкант.

Он добавил, что полностью поддерживает данную кандидатуру, отметив, что Little Big будет в любом случае выглядеть достойно, даже если они не смогут одержать победу в конкурсе. Скляр подчеркнул, что группа выглядит талантливо, современно и интересно.

2 марта было объявлено, что группа Little Big представит Россию на "Евровидении-2020". Музыкальный конкурс пройдет в мае в Роттердаме. Little Big еще предстоит побороться за право выхода в финал.

Группа Little Big основана в 2013 году, играет в стилях панк, поп и рейв. Хит группы Skibidi за неделю набрал 23 миллиона просмотров на YouTube, к настоящему моменту видео посмотрело уже более 350 миллионов пользователей.

