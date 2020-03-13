Музыкальный критик прокомментировал песню Little Big для "Евровидения"

Фото: youtube.com/Eurovision
Музыкальный критик Евгений Бабченко в беседе с Москвой 24 поделился своими опасениями и надеждами в связи с выбором Little Big.
"Ожидал большего, как и многие фанаты", – отметил эксперт. Однако он призвал не оказывать на группу давление, а дать им получить удовольствие от происходящего.
"Песня из тех, что во время первого прослушивания может быть многим непонятна. Возникают ощущения: "Что это было?" Как у меня, как у тех, кто знаком с творчеством группы", – рассказывает Бабченко.
Он объяснил это тем, что композиция Uno одна из тех, которые требуют многократного прослушивания, чтобы "почувствовать вкус". Критик считает, что все дело в слишком позднем анонсе выбранного произведения, что может привести к недостаточным промокампаниям в Европе.
Критик приводит в пример Литву, которая представила свою композицию еще в январе – феврале. По его словам, именно это привело к бешеному ажиотажу вокруг группы The Roop, многие считают ее фаворитом конкурса.
Бабченко высказал надежду на то, что представление на самом конкурсе будет не такое, как в клипе. Критик считает, что Little Big добавит больше визуальных эффектов, добавит что-то к хореографии.
"Этот коллектив умеет делать шоу, и неизвестно, как эту песню они проиллюстрируют на сцене конкурса. Они умеют это делать хорошо, и мы видели это практически в каждом клипе", – отметил эксперт.
Критик рассказал, что в популярной песне самое важное – это короткая запоминающаяся фраза, а в Uno она как раз есть. Uno, dos, cuatro, по мнению Бабченко, может, ко всему прочему, привлечь испаноязычных фанатов и жюри конкурса.
12 марта рейв-группа из Северной столицы Little Big представила свою новую песню Uno, с которой музыканты выступят на "Евровидении".
Группа Little Big представила песню для "Евровидения"
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