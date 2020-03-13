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Музыкальный критик прокомментировал песню Little Big для "Евровидения"

"Ожидал большего". Музыкальный критик – о презентации песни Little Big
культура эксклюзив общество

Фото: youtube.com/Eurovision

Музыкальный критик Евгений Бабченко в беседе с Москвой 24 поделился своими опасениями и надеждами в связи с выбором Little Big.

"Ожидал большего, как и многие фанаты", – отметил эксперт. Однако он призвал не оказывать на группу давление, а дать им получить удовольствие от происходящего.

"Песня из тех, что во время первого прослушивания может быть многим непонятна. Возникают ощущения: "Что это было?" Как у меня, как у тех, кто знаком с творчеством группы", – рассказывает Бабченко.

Он объяснил это тем, что композиция Uno одна из тех, которые требуют многократного прослушивания, чтобы "почувствовать вкус". Критик считает, что все дело в слишком позднем анонсе выбранного произведения, что может привести к недостаточным промокампаниям в Европе.

Раннее время представления нужно именно тем, кому надо время, чтобы песня засела в голове. Little Big как раз из тех, чьей композиции необходимо неоднократное прослушивание, а времени, чтобы донести ее до европейского слушателя и тем самым влюбить в себя, не так уж и много.
Евгений Бабченко
музыкальный критик

Критик приводит в пример Литву, которая представила свою композицию еще в январе – феврале. По его словам, именно это привело к бешеному ажиотажу вокруг группы The Roop, многие считают ее фаворитом конкурса.

Бабченко высказал надежду на то, что представление на самом конкурсе будет не такое, как в клипе. Критик считает, что Little Big добавит больше визуальных эффектов, добавит что-то к хореографии.

"Этот коллектив умеет делать шоу, и неизвестно, как эту песню они проиллюстрируют на сцене конкурса. Они умеют это делать хорошо, и мы видели это практически в каждом клипе", – отметил эксперт.

Критик рассказал, что в популярной песне самое важное – это короткая запоминающаяся фраза, а в Uno она как раз есть. Uno, dos, cuatro, по мнению Бабченко, может, ко всему прочему, привлечь испаноязычных фанатов и жюри конкурса.

12 марта рейв-группа из Северной столицы Little Big представила свою новую песню Uno, с которой музыканты выступят на "Евровидении".

Группа Little Big представила песню для "Евровидения"

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