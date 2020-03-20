Участники "Евровидения" должны будут поменять песню к 2021 году

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Организаторы "Евровидения" приняли решение, что участники должны будут выступить с новыми песнями в следующем году. Об этом говорится на сайте конкурса.
"Было принято решение, что в соответствии с правилами международного песенного конкурса "Евровидение" песни этого года не имеют право быть представлены в конкурсе в 2021 году", – сказано в сообщении.
Организаторы отметили, что вещатели каждой из стран-участниц по своему усмотрению принимают решение об участниках.
"Вещатели могут решить, какого исполнителя или артистов отправить на конкурс в 2021 году: либо представителя этого года, либо нового", – добавили организаторы.
Ранее организаторы "Евровидения" сообщили, что конкурс в Роттердаме в этом году переносится в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. От России должна была выступить петербургская группа Little Big.
Конкурс должен был состояться в середине мая. Нидерланды получили право на проведение конкурса благодаря победе музыканта Дункана Лоуренса в Тель-Авиве в 2019 году.
Комментируя отмену "Евровидения", музыкальный продюсер Иосиф Пригожин отметил, что у России "шанс на победу в этом году был как никогда велик". Гендиректор Первого канала Константин Эрнст также выразил сожаление из-за отмены международного песенного конкурса.
"Евровидение" отменили из-за коронавируса впервые за 64 года
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