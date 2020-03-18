Эрнст прокомментировал решение отменить "Евровидение"

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст выразил сожаление из-за отмены международного песенного конкурса "Евровидение".

"Мы сожалеем об отмене Евровидения. Для себя сочтем, что в 2020 году на "Евровидении" по результатам просмотров на официальном YouTube конкурса с безусловным отрывом победила группа Little Big, – цитирует Эрнста РИА Новости.

Ранее организаторы "Евровидения" сообщили, что конкурс в Роттердаме в этом году переносится в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. От России должна была выступить петербургская группа Little Big.

Конкурс должен был состояться в середине мая. Нидерланды получили право на проведение конкурса благодаря победе музыканта Дункана Лоуренса в Тель-Авиве в 2019 году.

Комментируя отмену "Евровидения", музыкальный продюсер Иосиф Пригожин отметил, что у России "шанс на победу в этом году был как никогда велик".