Финал "Евровидения-2021" пройдет 22 мая в Роттердаме

Фото: instagram.com/eurovision

Финал "Евровидения-2021" состоится 22 мая в Роттердаме. Информация появилась на официальном сайте конкурса.

Два полуфинала проведут 18 и 20 мая. Местом, где состоится "Евровидение-2021", остался концертный зал Ahoy.

"Теперь у нас есть год, чтобы проработать все сценарии детально со всеми вовлеченными сторонами", – сообщил исполнительный продюсер конкурса Ситсе Баккер.

"Евровидение-2020" должно было состояться с 12 по 16 мая. Мероприятие было отменено в связи с угрозой распространения коронавируса. Россию на конкурсе должен был представить коллектив Little Big с песней UNO. Клип на песню стал самым популярным роликом на YouTube среди участников конкурса.

Мероприятие провели в онлайн-формате. Оно исключало из себя соревновательный момент и рассматривалось как чествование песен, которые должны были быть представлены на Евровидении.

Состав участников на конкурсе 2021 года останется прежним, однако они должны будут представить новую песню на конкурс.