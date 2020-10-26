Более 40 стран примут участие в конкурсе "Евровидение" в 2021 году

Фото: instagram.com/eurovision
Участие в международном музыкальном конкурсе "Евровидение-2021" подтвердили более 40 стран. Об этом говорится на сайте конкурса.
"Вещатели 41 страны примут участие в музыкальном конкурсе "Евровидение", который пройдет в следующем году", – говорится в сообщении.
Исполнительный продюсер конкурса Ситсе Баккер заявил, что в конкурсе 2020 года также планировали соревноваться представители 41 страны. Он подчеркнул, что такие показатели демонстрируют уверенность стран в организации конкурса на том же уровне, что и в прошлые года.
Свое участие в конкурсе подтвердили Россия, Австралия, Австрия, Норвегия, Украина, Великобритания, Испания, Италия, Греция, Франция, Германия, Армения, Азербайджан и другие страны. Сейчас организаторы рассматривают варианты проведения конкурса в 2021 году.
В пресс-службе рассказали, что планируют провести три шоу для аудитории примерно в 180 миллионов человек. Для реализации этих целей организаторы сейчас работают над расширением протокола, который позволит обеспечить безопасность сотрудников и всех участников мероприятия.
"Евровидение" отменили в 2020 году в связи с угрозой распространения коронавируса. Мероприятие перенесли на следующий год, оно состоится с 18 по 22 мая в Роттердаме. Исполнители должны будут выступить с новыми композициями.
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