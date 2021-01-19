Департамент миграции Литвы внес Киркорова в список нежелательных в стране лиц

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Департамент миграции при МВД Литвы внес певца Филиппа Киркорова в список нежелательных в стране лиц сроком на пять лет. Об этом сообщает ТАСС.

"Отношение к таким исполнителям у нас однозначное, поэтому сомнений по вопросу включения Киркорова в список нежелательных лиц не возникло", – заявила глава МВД Агне Билотайте.

По словам специалиста, причиной такого решения стала неприемлемость позиции музыканта в отношении присоединения Крыма к РФ.

Кроме того, в Литве разгорелся скандал, связанный с выплатой компенсации Киркорову и певцу Михаилу Шуфутинскому за отмену концертов на фоне пандемии коронавируса. Каждый из них получил средства в размере порядка 30 тысяч евро.

В парламенте страны во вторник, 19 января, обсудили возможные изменения в законодательстве, которые предоставили бы обоснование для запрета на въезд для ряда определенных артистов.

В ноябре 2019 года в ситуации, схожей с положением Киркорова, оказался певец Григорий Лепс. Музыканта объявили персоной нон грата в Латвии.

