В МИД РФ возмущены словами посла ФРГ в Литве о Второй мировой войне

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила возмущение заявлением немецкого посла в Литве Маттиаса Сонна, что советская армия освободила Германию от нацистов лишь для установления "сталинского репрессивного правления".
"Мы квалифицируем эти "откровения" высокопоставленного дипломата МИД ФРГ, навеянные культивируемыми десятилетиями националистическими силами в Литве антироссийскими настроениями, как провокацию, грубую и циничную", – заявила Захарова, сообщает РИА Новости.
Она также подчеркнула, что Москва ожидает от Берлина объяснений и "четкого дистанцирования от подобного индивидуального выпада". По словам Захаровой, в Германии в последнее время усиливается продвижение идей, приравнивающих СССР к Третьему рейху.
"Делается это, совершенно очевидно, с какой целью – стремление просто выхолостить ответственность Германии за бесчеловечные преступления нацизма. Такой подход вызывает абсолютно категорическое неприятие и ставит под вопрос беспрецедентный по степени человеческого самоопределения процесс послевоенного примирения россиян и немцев", – отметила Захарова.
Ранее Захарова ответила на заявление пресс-секретаря министра-координатора спецслужб Польши Станислава Жарина о том, что Россия атакует республику в информационном поле и пытается создать ее плохую репутацию путем выставления страны перед Европой проблемной.
Она заявила, что Польше стоит следить за сохранением захоронений и памятников воинам Красной армии, которые освобождали Европу от фашизма, для сохранения своего международного статуса.
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