В Кремле объяснили, почему Москва приняла извинения Баку за сбитый Ми-24

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Моментальная реакция Ильхама Алиева на происшествие со сбитым российским вертолетом Ми-24 позволила Москве принять извинения, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что азербайджанский лидер сразу после случившегося выразил готовность к беспристрастному расследованию и наказанию виновных.

"Это действительно беда, это трагедия, погибли двое наших военных", – сказал представитель Кремля в интервью RT.

Атака на вертолет Ми-24 была произведена со стороны азербайджанских военных 9 ноября. Летательный аппарат сбили залпом из переносного зенитно-ракетного комплекса. Погибли два члена экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принес извинения за сбитый вертолет и заявил о готовности выплатить компенсацию за произошедшее. В стране также возбудили уголовное дело для расследования трагедии.

Накануне же посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы прокомментировал трагедию словами: "На войне как на войне – всякое может быть". В МИД РФ жестко отреагировали на такое заявление. В ведомстве напомнили, что ожидают скорейшей реализации заверений Ильхама Алиева о проведении расследования и наказании виновных в крушении вертолета Ми-24.

