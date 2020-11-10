Алиев принес извинения Путину за сбитый российский вертолет

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. В ходе беседы азербайджанский лидер принес извинения за сбитый российский вертолет, пишет РИА Новости.

"Президент Азербайджана выразил соболезнования в связи с трагедией со сбитым вертолетом Военно-воздушных сил России на Нахчыванском участке азербайджано-армянской границы", – сообщили в пресс-службе президента Азербайджана.

Алиев пояснил, что в темное время суток вертолет РФ приняли за воздушное судно ВВС Армении. Именно это стало причиной трагедии. Глава Азербайджана попросил Путина передать соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшему пилоту.

"Президент Ильхам Алиев проинформировал президента Владимира Путина о том, что Генеральной прокуратурой Азербайджанской Республики возбуждено уголовное дело по этому факту, ведется расследование", – добавили в пресс-службе.

Президент Азербайджана пообещал, что виновники инцидента понесут наказание.

Накануне российский вертолет Ми-24 потерпел крушение в Армении. Отмечалось, что он упал у села Ерасх.

Позже информацию подтвердили в министерстве обороны РФ. Там заявили, что вертолет был сбит над территорией Армении вне зоны боевых действий.

Жертвами инцидента стали два члена экипажа. Еще одного человека госпитализировали с травмами.