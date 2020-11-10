Алиев принес извинения Путину за сбитый российский вертолет

04:17
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. В ходе беседы азербайджанский лидер принес извинения за сбитый российский вертолет, пишет РИА Новости.
"Президент Азербайджана выразил соболезнования в связи с трагедией со сбитым вертолетом Военно-воздушных сил России на Нахчыванском участке азербайджано-армянской границы", – сообщили в пресс-службе президента Азербайджана.
Алиев пояснил, что в темное время суток вертолет РФ приняли за воздушное судно ВВС Армении. Именно это стало причиной трагедии. Глава Азербайджана попросил Путина передать соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшему пилоту.
"Президент Ильхам Алиев проинформировал президента Владимира Путина о том, что Генеральной прокуратурой Азербайджанской Республики возбуждено уголовное дело по этому факту, ведется расследование", – добавили в пресс-службе.
Президент Азербайджана пообещал, что виновники инцидента понесут наказание.
Накануне российский вертолет Ми-24 потерпел крушение в Армении. Отмечалось, что он упал у села Ерасх.
Позже информацию подтвердили в министерстве обороны РФ. Там заявили, что вертолет был сбит над территорией Армении вне зоны боевых действий.
Жертвами инцидента стали два члена экипажа. Еще одного человека госпитализировали с травмами.
Российский вертолет Ми-24 сбили над Арменией
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: