Российский вертолет был сбит в Армении вне зоны боевых действий

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Российский вертолет был сбит над территорией Армении вне зоны боевых действий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова.

О крушении российского летательного аппарата сообщили в МЧС Армении в понедельник вечером. Отмечалось, что он упал у села Ерасх.

Позже информацию подтвердили в министерстве обороны РФ. По данным ведомства, причиной крушения стал обстрел из переносной зенитно-ракетной установки.

В Минобороны сообщили, что жертвами инцидента стали два члена экипажа, еще одного человека госпитализировали с травмами.