Два человека погибли при крушении российского вертолета в Армении

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В результате падения российского вертолета Ми-24 в Армении погибли два члена экипажа. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.
По данным ведомства, вертолет упал в горной местности.
"Два члена экипажа погибли, один эвакуирован с травмами средней тяжести на аэродром базирования", – приводит РИА Новости сообщение Минобороны.
Ранее МЧС Армении сообщило о крушении российского вертолета у границы с Азербайджаном. Инцидент произошел в понедельник вечером. Летательный аппарат упал у села Ерасх.
В настоящее время командование базы в Гюмри разбирается, кто сбил российский вертолет над Арменией.