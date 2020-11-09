Два человека погибли при крушении российского вертолета в Армении

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В результате падения российского вертолета Ми-24 в Армении погибли два члена экипажа. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, вертолет упал в горной местности.

"Два члена экипажа погибли, один эвакуирован с травмами средней тяжести на аэродром базирования", – приводит РИА Новости сообщение Минобороны.

Ранее МЧС Армении сообщило о крушении российского вертолета у границы с Азербайджаном. Инцидент произошел в понедельник вечером. Летательный аппарат упал у села Ерасх.

В настоящее время командование базы в Гюмри разбирается, кто сбил российский вертолет над Арменией.