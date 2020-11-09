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МЧС Армении сообщило о крушении российского вертолета у границы с Азербайджаном.

Известно, что летательный аппарат упал у села Ерасх. По предварительным данным, погибли два человека.

Информацию подтвердили в министерстве обороны РФ. В ведомстве уточнили, что вертолет сбили из переносного зенитно-ракетного комплекса.

"...российский вертолет Ми-24 подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК. В результате попадания ракеты вертолет потерял управление и упал в горной местности на территории Армении", – заявили в ведомстве.

По данным Минобороны, вертолет сопровождал автоколонну.

В конце октября легкомоторный вертолет потерпел крушение в Вологодской области. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

