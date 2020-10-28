Вице-премьер Украины назвал причины крушения Ан-26 под Харьковом

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К катастрофе Ан-26 под Харьковом 25 сентября привели несколько факторов, в том числе плохая подготовка экипажа и технические проблемы, заявил вице-премьер Украины, глава правительственной комиссии по расследованию авиакатастрофы Олег Уруский.

"К катастрофе привел ряд опасных факторов. Среди них – нарушение плановой таблицы полетов, системные нарушения правил выполнения полетов и недостаточная профессиональная подготовка экипажа во время ЧП", – цитирует Уруского ТАСС.

По словам вице-премьера, к опасным факторам комиссия причислила и взлет "конвейером", который выполнялся шестой раз подряд, а также отказ системы управления двигателя.

Военно-транспортный самолет Ан-26 разбился 25 сентября во время учебного полета возле города Чугуев. На борту, помимо экипажа, находились курсанты Харьковского университета Воздушных сил ВСУ.

В результате трагедии погибло 26 человек, один курсант остался в живых.