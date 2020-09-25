Самолет разбился в Харьковской области

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В Харьковской области разбился самолет. Национальная полиция Украины инициировала проверку, сообщает РИА Новости

"Информации сейчас нет. Мы проверяем. На место выехала следственно-оперативная группа", – рассказала пресс-секретарь полиции региона Елена Баранник.

По данным местных СМИ, крушение потерпел военный Ан-26. Инцидент произошел около города Чугуев. Как сообщил губернатор Харьковской области, в разбившемся самолете есть выжившие.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее легкомоторный самолет потерпел крушение в Тамбовской области, погиб один человек. Как уточнили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре, информация о падении лайнера поступила спасателям 11 сентября в 19:28. Расследованием происшествия занимается Мичуринская транспортная прокуратура.

