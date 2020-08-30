Взрыв двигателя ракеты стал причиной крушения Су-27 в Крыму в марте

14:43
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ
Взрыв двигателя авиационной ракеты стал причиной крушения истребителя Су-27 над Черным морем у побережья Крыма в марте. Об этом сообщил начальник службы безопасности полетов Вооруженных сил РФ Сергей Байнетов в эфире телеканала "Звезда".
"Выводы комиссии однозначны. Причинами авиационной катастрофы явился подрыв двигателя ракеты на траектории после ее схода", – сказал Байнетов.
В эфире показали кадры подъема обломков самолета со дна Черного моря, часть из них были со входными отверстиями от осколков элементов ракеты и со следами от пороховых газов.
25 марта во время планового полета в море упал истребитель Су-27 ВКС России. Он пропал с радаров во время того, как пролетал над акваторией Черного моря.
В поисково-спасательной операции принимали участие суда, корабли Черноморского флота и вертолеты. Летчика найти спасателям так и не удалось.
Истребители Су-27 эксплуатируются с начала 1980-х годов. В России они стоят на вооружении Воздушно-космических сил и морской авиации.
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