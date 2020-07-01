Истребитель F-16 разбился в США

Фото: AP/Maya Alleruzzo

Военный самолет F-16 потерпел крушение на базе ВВС США. Пилот погиб. Об этом говорится в заявлении на официальной странице авиабазы в Facebook.

Отмечается, что военный истребитель в составе 20-го истребительного крыла, базирующийся на авиабазе Шоу, разбился 30 июня в 23:30. Во время катастрофы самолет выполнял обычные учения, на борту воздушного судна находился один пилот. Причины ЧП уточняются.

Похожий случай произошел в октябре прошлого года на западе Германии. Там разбился многоцелевой истребитель F-16 Fighting Falcon. Пилот успел катапультироваться, его доставили в больницу.

Истребители F-16 представляют собой моноплан со среднерасположенным крылом и двигателем в хвостовой части фюзеляжа. Конструкция на 78,3 процента выполнена из алюминиевых сплавов.

