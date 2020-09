Материал "Би-би-си" о крушении Ан-26 возмутил Киев

Посольство Украины в Великобритании раскритиковало статью британского издания "Би-би-си" о крушении самолета Ан-26.

Дипломаты заметили, что журналисты проиллюстрировали материал картой, на которой Крым находится в составе РФ. "Не можем поверить своим глазам", – говорится в сообщении дипломатической миссии в Twitter.

Представители Киева выразили надежду, что карту разместили по ошибке и в ближайшее время исправят. После этого публикация исчезла с сайта, а новый материал содержал извинения за "некорректную" карту.

Coming from @BBCWorld, it is hard to believe our eyes. We do hope it was an ordinary blunder that will be corrected promptly #CrimeaIsUkraine #KyivNotKievhttps://t.co/tOwMZayzhy pic.twitter.com/p2HaSt1mxW