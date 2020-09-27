Материал "Би-би-си" о крушении Ан-26 возмутил Киев

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Посольство Украины в Великобритании раскритиковало статью британского издания "Би-би-си" о крушении самолета Ан-26.

Дипломаты заметили, что журналисты проиллюстрировали материал картой, на которой Крым находится в составе РФ. "Не можем поверить своим глазам", – говорится в сообщении дипломатической миссии в Twitter.

Представители Киева выразили надежду, что карту разместили по ошибке и в ближайшее время исправят. После этого публикация исчезла с сайта, а новый материал содержал извинения за "некорректную" карту.

Coming from @BBCWorld, it is hard to believe our eyes. We do hope it was an ordinary blunder that will be corrected promptly #CrimeaIsUkraine #KyivNotKievhttps://t.co/tOwMZayzhy pic.twitter.com/p2HaSt1mxW — Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) September 25, 2020

Военно-транспортный самолет Ан-26 разбился в пятницу, 25 сентября, во время учебного полета возле города Чугуев. На борту, помимо экипажа, находились курсанты Харьковского университета Воздушных сил ВСУ. В результате трагедии погибло 26 человек, один курсант остался в живых.

Пока называются три основные версии катастрофы: ненадлежащее обслуживание, техническая неисправность, ошибка экипажа или лиц, ответственных за управление полетами. Предварительно, командир воздушного судна перед аварией по рации сообщил о проблемах с двигателем.