Последние секунды полета Ан-26 под Харьковом попали на видео

13:49
Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"
Заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал видеозапись с последними секундами полета военного Ан-26, разбившегося под Харьковом.
Ролик, опубликованный в Facebook, записала камера, установленная на одном из зданий в городе Чугуев – в двух километрах от которого разбился самолет.
На кадрах видно, как в небе над городом загорается свет. Затем самолет резко уходит вправо и спустя несколько секунд видна яркая вспышка.
Катастрофа произошла 25 сентября во время учебно-тренировочного полета при заходе на посадку. На борту было 27 человек, среди которых, помимо членов экипажа, были курсанты Харьковского университета Воздушных сил ВСУ. Двое курсантов выпрыгнули из самолета. Один из них умер уже в больнице, жизни второго ничего не угрожает. Всего погибли 26 человек.
Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил полетов и подготовки к ним" Уголовного кодекса Украины. Пока называются три основные версии причин катастрофы: ненадлежащее техническое обслуживание, техническая неисправность, ненадлежащее исполнение обязанностей экипажем или лицами, ответственными за управление полетами. Министр обороны Украины Андрей Таран предположил, что самолет зацепился крылом за землю.
Зеленский объявил 26 сентября днем траура на Украине. На всей территории страны приспустят государственный флаг . Также на всех сооружениях органов государственной власти и других учреждений разместят траурные ленты.
Глава государства посетил место крушения Ан-26. Он подчеркнул необходимость оперативного выяснения причин авиакатастрофы и проведения объективного и беспристрастного расследования.
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