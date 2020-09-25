В разбившемся под Харьковом самолете есть выжившие

21:42
"Под Чугуевом упал самолет. Есть погибшие. <...> Есть те, кто выжил", – объявил глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер на своей странице в социальной сети.
Как сообщает командование ВВС Украины, разбившийся самолет был военным транспортником Ан-26. Самолет потерпел крушение при заходе на посадку. На борту были курсанты Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины, несколько человек погибли, есть раненые.
"Предварительно известно, что с места госпитализированы 2 человека. С места падения самолета скорая забрала двух человек с ожогами более 90% тела, информация предварительная", – уточнил директор Центра медицины катастроф Виктора Забашту.
О крушении самолета стало известно вечером пятницы, 25 сентября. На место происшествия выехали спасатели и оперативно-следственная группа.
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