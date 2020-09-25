При крушении самолета в Харьковской области погибли 20 человек

25 сентября, 21:59 (обновлено 25.09.2020 22:14)
Всего в самолете Ан-26 находились 23 человека. Двое пассажиров получили серьезные травмы, они госпитализированы в тяжелом состоянии.
"Спасатели продолжают разбирать разбитый фюзеляж самолета и искать других погибших и пострадавших", – подчеркнул замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
О крушении самолета в Харьковской области стало известно вечером пятницы, 25 сентября. Как сообщил глава региона Алексей Кучер, трагедия произошла под Чугуевым. Чиновник также подтвердил, что на месте катастрофы есть выжившие.
По данным ВВС Украины, самолет разбился при заходе на посадку. В транспортном летательном средстве находились курсанты Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.
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