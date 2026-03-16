16 марта, 12:42

Экономика

Внебиржевой курс доллара поднялся выше 81 рубля впервые с 19 декабря

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Расчетный курс доллара, являющийся ориентиром для внебиржевого рынка, установился на отметке в 81 рубль впервые с 19 декабря 2025 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

Согласно информации, актуальной на 12:19 по московскому времени, американская валюта подорожала на 60 копеек по сравнению с предыдущим закрытием и составила 81,02 рубля.

В середине февраля Московская биржа перевела торги парой доллар США – рубль в новый биржевой анонимный режим CETS. До этого операции проводились во внебиржевом формате OTCM, проигрывающем новому в эффективном управлении валютными позициями и построении арбитражных стратегий.

Уточняется, что сделки теперь заключаются с центральным контрагентом. Также предусмотрено кросс-маржирование и единое обеспечение на валютном и срочном рынках. Торги проходят ежедневно с 10:00 до 19:00.

Россиян предупредили о рисках покупки долларов старого образца

