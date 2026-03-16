16 марта, 11:34

Транспорт

Около 67 млн рублей сэкономили пассажиры в Москве благодаря бесплатным пересадкам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более 1,8 миллиона бесплатных пересадок совершили пассажиры наземного городского транспорта Москвы минувшей зимой. Об этом сообщил столичный Дептранс со ссылкой на слова заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Он отметил, что за три зимних месяца благодаря сервису бесплатных пересадок пассажиры сохранили почти 67 миллионов рублей. При этом по сравнению с зимой 2024–2025 годов сумма экономии выросла на 18%.

Чтобы воспользоваться возможностью бесплатной пересадки между автобусами, электробусами и трамваями, необходимо привязать карту "Тройка" в личном кабинете приложений "Метро Москвы" или "Московский транспорт". Пересадку нужно совершить в течение 90 минут – в этом случае при оплате картой "Тройка" деньги за поездку не спишутся.

Ранее сообщалось, что минувшей зимой в Москве скорректировали 50 автобусных или электробусных маршрутов и ввели 12 новых по проекту "Москва – область". Например, 6 января в Отрадном изменились 3 маршрута, теперь электробусы используют новый путепровод между Юрловским проездом и Костромской улицей.

Новые выделенные полосы для общественного транспорта откроют в Москве 4 апреля

