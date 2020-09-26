Спасатели извлекли черные ящики из-под обломков разбившегося Ан-26

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Спасатели Украины достали черные ящики из-под обломков разбившегося в Чугуеве Ан-26. Об этом заявили представители Харьковской областной администрации, передает РИА Новости.

Председатель Харьковской областной администрации Алексей Кучер сказал, что с борта потерпевшего крушение самолета изъяли бортовые самописцы. Их в ближайшее время планируется расшифровать. Он уточнил, что родственникам потребуется ждать идентификации тел погибших в авиакатастрофе.

В 20:00 по московскому времени планировалось, что на месте происшествия состоится совещание, по итогам которого могут предоставить более подробную информацию.

Военно-транспортный самолет Ан-26 разбился в пятницу, 25 сентября, возле города Чугуев в Харьковской области. Он выполнял учебный полет. На борту были 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов. При этом одного курсанта к полетам не допустили. Жертвами стали 26 человек, одному человеку удалось выжить. В связи с крушением заведено уголовное дело по статье "Нарушение правил полетов и подготовки к ним" Уголовного кодекса Украины.

Предварительно, командир воздушного судна перед самой аварией по рации сообщил о проблемах с двигателем.

В Харьковской области из-за катастрофы объявили 26 сентября днем траура.