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В мире

25 сентября, 22:17

Число погибших при крушении самолета под Харьковом выросло до 22 человек

происшествия за рубежом

Видео: телеграм-канал "Москва 24"

Число погибших при крушении самолета под Харьковом выросло до 22 человек, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

"По информации диспетчера аэродрома, на борту находились 28 человек. Найдены тела 22 погибших, два человека пострадали и поиски четырех человек продолжаются", – рассказали в ведомстве.

На данный момент пожар на месте происшествия удалось потушить.

Президент страны Владимир Зеленский заявил, что приедет в регион в связи с падением самолета в субботу, 26 сентября.

"Срочно создаем комиссию для расследования всех обстоятельств и причин трагедии. Соответствующее поручение дал премьер-министру. На месте уже работает поисковая команда. Завтра буду в Харьковской области", – написал глава государства в своем Telegram-канале.

Катастрофа произошла вечером пятницы, 25 сентября. Как сообщили в вооруженных силах Украины, при заходе на посадку потерпел крушение транспортный самолет Ан-26 с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС страны.

Видео: телеграм-канал Baza

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