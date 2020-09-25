Число погибших при крушении самолета под Харьковом выросло до 22 человек

25 сентября, 22:17
"По информации диспетчера аэродрома, на борту находились 28 человек. Найдены тела 22 погибших, два человека пострадали и поиски четырех человек продолжаются", – рассказали в ведомстве.
На данный момент пожар на месте происшествия удалось потушить.
Президент страны Владимир Зеленский заявил, что приедет в регион в связи с падением самолета в субботу, 26 сентября.
"Срочно создаем комиссию для расследования всех обстоятельств и причин трагедии. Соответствующее поручение дал премьер-министру. На месте уже работает поисковая команда. Завтра буду в Харьковской области", – написал глава государства в своем Telegram-канале.
Катастрофа произошла вечером пятницы, 25 сентября. Как сообщили в вооруженных силах Украины, при заходе на посадку потерпел крушение транспортный самолет Ан-26 с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС страны.
Видео: телеграм-канал Baza
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