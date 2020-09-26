В Харьковской области объявили траур из-за крушения Ан-26

В Харьковской области из-за катастрофы с военно-транспортным самолетом Ан-26 объявили 26 сентября день траура.

Как сообщила пресс-служба губернатора региона, на всей территории области приспустят государственный флаг Украины. Также на всех сооружениях органов государственной власти и других учреждений разместят траурные ленты.

Катастрофа произошла 25 сентября во время учебно-тренировочного полета при заходе на посадку. Предварительно, командир самолета перед самой аварией по рации сообщил о проблемах с двигателем.

В пресс-службе офиса генерального прокурора Украины рассказали, что количество погибших составляет 25 человек, еще двое раненых находятся в тяжелом состоянии. Они доставлены в медучреждения, работы на месте продолжаются.

По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), всего на борту самолета находились 27 человек. В субботу Харьковскую область посетит президент Украины Владимир Зеленский.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил полетов и подготовки к ним" Уголовного кодекса Украины. На борту военно-транспортного самолета, помимо экипажа, находились курсанты Харьковского университета Воздушных сил ВСУ.

Видео: телеграм-канал Baza