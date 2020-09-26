Число погибших при крушении самолета под Харьковом возросло до 25

Количество погибших при крушении самолета Ан-26 в Харьковской области возросло до 25 человек.

Как сообщила пресс-служба офиса генерального прокурора Украины, еще двое раненых находятся в тяжелом состоянии. Они доставлены в медучреждения, работы на месте продолжаются, говорится в сообщении офиса в Telegram.

По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), на борту самолета находились 27 человек. 26 сентября в связи с крушением самолета Харьковскую область посетит президент Украины Владимир Зеленский.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил полетов и подготовки к ним" Уголовного кодекса Украины. На борту военно-транспортного самолета, помимо экипажа, находились курсанты Харьковского университета Воздушных сил ВСУ.

Катастрофа произошла 25 сентября во время учебно-тренировочного полета при заходе на посадку. Предварительно, командир самолета перед самой аварией по рации сообщил о проблемах с двигателем.

Видео: телеграм-канал Baza