16 марта, 11:24

Транспорт

Дептранс Москвы выпустил карты "Тройка" к 10-летию Росгвардии

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Столичный Дептранс выпустил новые тематические карты "Тройка", приуроченные к 10-летнему юбилею Росгвардии, следует из поста ведомства в канале мессенджера МАХ.

Специалисты разработали два варианта оформления транспортных карт: одна с символикой федеральной службы войск национальной гвардии РФ и юбилейной надписью, а другая – с общей тематикой.

"Росгвардия уже 10 лет выполняет важные задачи по обеспечению безопасности граждан. Столичный транспорт не раз реализовывал совместные проекты с ведомством. В метро организовывали выставки и выступления оркестра Росгвардии. <...> Поздравляем коллег!" – добавил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Приобрести новые "Тройки" можно на стойках "Живое общение" во флагманских магазинах метро, расположенных на станциях "Маяковская" и "Трубная", а также в интернет-магазине подземки и на маркетплейсах.

Там же для покупки остаются доступны транспортные карты, на которых представлены работы победителей международного конкурса "Золотая черепаха – 2025". Эти "Тройки" стали продолжением сотрудничества с конкурсом, который проводится с 2019 года при поддержке правительства Москвы и столичного департамента природопользования.

Вместе с тем ассортимент дополняют лимитированные карты с персонажами мультфильма "Вовка в Тридевятом царстве". Всего в серии представлено шесть уникальных дизайнов.

